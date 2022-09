Zaia a Trieste: "Una chiamata da ministro? Mi devo occupare del Veneto"

"Se ricevessi una chiamata da ministro? Io mi devo occupare del Veneto. Se dovessi mollare il Veneto non si completerebbero i progetti in campo, primo fra tutti l'autonomia. E Fedriga, bravissimo governatore, spero che si ricandidi nuovamente Presidente della Regione Fvg". Così il governatore Zaia a Trieste per la presentazione di "Under Water Wine - Audace", il primo progetto di affinamento sottomarino della regione Friuli Venezia Giulia. "Un progetto - ancora Zaia - che è anche l'occasione per riconfermare l'identità dei nostri territori". Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco Dipiazza e Massimiliano Fedriga. Video di Massimo Silvano

02:37