La grande abbuffata di Gusti di Frontiera a Gorizia è cominciata

La grande abbuffata è iniziata. Con le poco rassicuranti previsioni meteorologiche, c’è stato dunque chi ha voluto giocare d’anticipo a Gorizia e ha approfittato della mattinata senza pioggia per mettere a segno i primi affari o per gustare quei sapori quasi impossibili da raggiungere a causa delle lunghe file che si formano nelle altre giornate della festa dedicata al cibo. Fino a domenica la birra ma anche il vino scorreranno a fiumi in tutte le aree della festa. Video di Pierluigi Bumbaca

00:51