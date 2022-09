Fedriga e Zaia a Trieste: dal prosecco alle infrastrutture e le industrie: ecco le sinergie in campo tra Veneto e Fvg

TRIESTE I presidenti delle due Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, rispettivamente Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, illustrano, incalzati dalla giornalista del Piccolo Elisa Coloni, le collaborazioni in campo per rafforzare il legame già stretto fra le due Regioni. Fedriga estende la sinergia del prosecco al settore vitivinicolo e agro-alimentare in generale, passando poi alle infrastrutture "tese a potenziare la centralità di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto non sono in Italia ma a livello europeo", e ancora "al settore industriale, pensando alle tante imprese che lavorano tra Fvg e Veneto per accrescere la nostra competitività a livello internazionale, oltre all'esperienza, nata due anni fa insieme all'Emilia Romagna, per la promozione di tutta la costa adriatica, attrattore turistico dall'enorme potenziale". Per Zaia "il dialogo fra le due Regioni c'è, esiste, è solido e si traduce in queste attività di governo elencate da Fedriga, oltre ad altri progetti che adesso sono in cantiere e che poi renderemo pubblici". Leggi anche: Fedriga e Zaia insieme a Trieste: "Ministri? Restiamo governatori"

01:27