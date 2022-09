destituzione

Licenziata dalla polizia l’ex vicequestore Schilirò schierata contro il Green Pass

A darne notizia è stata lei stessa: contro di lei 7 procedimenti disciplinari. «I condannati per il G8 di Genova in servizio – si sfoga – e, in certi casi, addirittura promossi. Io licenziata per aver esercitato il diritto costituzionale previsto dall'articolo 21»