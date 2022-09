A Trieste torna la Notte dei ricercatori: ecco il video promo

TRIESTE Sarà dedicata a Piero Angela, maestro della divulgazione scientifica, l’edizione 2022 della Notte europea dei ricercatori: l’appuntamento è per venerdì 30 settembre, con oltre 20 proposte per adulti e bambini, tra giochi, spettacoli, laboratori, dimostrazioni e talk. Per la prima volta la manifestazione si svolgerà al Magazzino 26, sede dell’Immaginario Scientifico. E si potrà avere un assaggio dell’evento ancora prima di arrivare in loco, grazie al bus-navetta gratuito “ Ricercatori a bordo”, che dalle 16 alle 23, con partenza da piazza Unità (sulle Rive, lato Prefettura), traghetterà i visitatori in Porto vecchio, in compagnia di un team di scienziati che si alterneranno a bordo per intrattenere i passeggeri con racconti e curiosità dal mondo della ricerca. L'articolo con il programma

01:12