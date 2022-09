Scontro tra due auto al bivio di Aurisina: incolumi i conducenti

TRIESTE Scontro tra una Panda e un’Astra lungo la strada provinciale di Aurisina. È successo intorno alle 9 di oggi, mercoledì 28 settembre, al bivio tra Aurisina e Aurisina Stazione.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Prosecco le due vetture si sono scontrate. Fortunatamente i due conducenti sono rimasti incolumi grazie agli airbag: si tratta di un pensionato di 82 anni e un 55enne, entrambi di Trieste.

Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco per viabilità e rilievi dell'incidente.