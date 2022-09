Nuova allerta meteo sul Fvg: in arrivo temporali e piogge abbondanti

TRIESTE Una nuova allerta meteo di colore giallo è stata diramata dalla Protezione civile regionale dalle 15 di oggi, 28 settembre, alle 15 di giovedì 29 settembre. La fase acuta è prevista dalle 18 alle 6 del mattino: in questo intervallo di tempo previste piogge sparse, più probabili sulla Venezia Giulia. Sulla costa saranno probabili temporali di cui alcuni potranno essere anche forti con piogge intense e persistenti. Sulla costa soffierà vento da sud moderato.

#AllertameteoFVG ALLERTA REG. N. 18/22 DALLE ORE 15:00 DEL 28/09 ALLE ORE 15:00 DEL 29/09 ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI FORTI E RISCHIO IDROGEOLOGICO SU ZONE FVG-C E FVG-D https://t.co/4afahComfT pic.twitter.com/UZ4mGU4waY — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) September 28, 2022

La pioggia potrebbe comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. Nel pomeriggio il vento arriverà da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto e sarà possibile acqua alta.

È raccomandata per il sistema della Protezione civile la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle zone in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento.

Secondo le previsioni dell’Osmer, le prossime giornate saranno caratterizzate da tempo instabile:

Giovedì in Friuli Venezia Giulia il cielo sarà in prevalenza coperto sulla zona montana, nuvoloso su pianura e variabile sulla costa. In giornata sono previsti rovesci sparsi ed intermittenti specie sulla fascia orientale. Dal pomeriggio-sera generale peggioramento con piogge intense, anche temporalesche, specie su pianura e costa. Sulla costa dal pomeriggio soffierà vento da moderato a sostenuto proveniente da sud e non si escludono mareggiate e acqua alta.

Venerdì è previsto cielo in prevalenza variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna e ci sarà maggiore nuvolosità sulla fascia orientale. In giornata piogge in genere abbondanti con possibili rovesci sparsi e intermittenti.

Nella giornata di sabato il meteo risulta in miglioramento.