Caso Wärtsilä, l’azienda ufficializza la revoca della procedura di licenziamento. Rilascio dei motori: raggiunto l’accordo. Tutti i dettagli

TRIESTE Due le notizie emerse oggi, mercoledì 28 settembre, sul fronte della vertenza Wärtsilä.

La prima arriva in mattinata dal Tribunale di Trieste. È stata rinviata al 5 ottobre l’udienza per il ricorso ex 700 del Codice di procedura civile presentato dalla Regione Fvg in merito alla procedura avviata da Wärtsilä nel luglio scorso. L’azienda nel frattempo ha ufficializzato la revoca della procedura di licenziamento in ottemperanza alla sentenza del Tribunale del lavoro di Trieste sul ricorso dei sindacati.

I legali dell'azienda, in sede di udienza, non hanno escluso che faranno opposizione al decreto del giudice del tribunale del lavoro emesso venerdì scorso.

Accordo raggiunto sul rilascio dei motori

La seconda arriva subito dopo: è stato raggiunto in mattinata l’accordo fra sindacati e i massimi vertici di DSME (Daewoo) sul rilascio dei motori prodotti da Wärtsilä e acquistati da Daewoo.

Nel canale navigabile, davanti alle camionette della polizia, sono così cominciate le movimentazioni per caricarli a bordo della nave Uhl Fusion che all’alba di ieri ha fatto di nuovo capolino nel golfo di Trieste.

E’ l’esito di un altro incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura, dopo il vertice blindato di ieri.

Da ambienti del Porto si fa nel frattempo sapere che i motori Wärtsilä destinati a Daewoo verranno caricati giovedì e che non partiranno prima di venerdì sera o sabato.

Ieri, lo ricordiamo, il cargo ha invertito la marcia verso Suez ed è tornato nel Golfo di Trieste. In contemporanea i sudcoreani della Daewoo avevano fatto pervenire ai sindacati la richiesta di incontro tenutasi appunto ieri. Poi il confronto di questa mattina, in seguito al quale i sindacati metalmeccanici hanno ottenuto tre condizioni per il rilascio dei motori.

Ecco il comunicato diffuso dai sindacati metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm e la Rsu di WIT:

Usb contraria:

“Come Usb – così Sasha Colautti dell’Usb Lavoro Privato – riteniamo incomprensibile la decisione di permettere ai motori Daewoo di andarsene, è stato un elemento di forza inequivocabile e oggi avviene senza alcuna garanzia sui posti di lavoro, ne sulla prosecuzione delle attività produttive.

L'unica cosa ottenuta è una non meglio specificata denuncia pubblica da parte dei Coreani, un suggello politico alla strategicità del sito.

Questo di sicuro non fa venire meno la decisione sui licenziamenti, dobbiamo dirlo con chiarezza. Ma ciò che è più grave è che questo sia avvenuto totalmemte alle spalle dei lavoratori, senza alcuna informazione e senza alcuna discussione.

Un fatto di una gravità inaudita. Queste scelte, diventano ancora più assurde vedendo l'espulsione delle ditte in appalto. Oggi anche Euro&Promos annuncia la cassa integrazione e si rende evidente come si sia deciso che le ditte in appalto diventino in questa vertenza un peso, un orpello sacrificabile."

L’udienza rinviata e la procedura di licenziamento revocata

Il rinvio di oggi è stato deciso dal giudice del lavoro Paolo Ancora del tribunale di Trieste, lo stesso magistrato che, sabato scorso, ha decretato che la multinazionale finlandese ha tenuto una condotta antisindacale nell'avvio della procedura di chiusura del sito produttivo di Bagnoli, annullandola.

Durante l'udienza, come detto, è emerso che la procedura di chiusura del sito produttivo è stata revocata. Notizia che ha mosso i legali della Regione a chiedere un termine per esaminare se ci fosse ancora ragione di proseguire con l'azione giudiziaria. Il ricorso infatti era teso a dichiarare nulla la procedura in via cautelare, dal punto di vista sostanziale un effetto equivalente alla revoca della procedura deciso dal decreto del giudice.

La richiesta dei legali è stata accolta.

Nel suo esposto la Regione sollevava questioni di legittimità costituzionale relativamente alla norma sulle delocalizzazioni vigente. Per la Regione, infatti, essa non tutelerebbe a sufficienza il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

Lo studio legale advant-nctm si occupa della difesa della Wärtsilä A rappresentare la Regione invece è stato l'avvocato Adalberto Perulli.