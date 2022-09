Superenalotto, centrato un “5” da 133 mila euro a Trieste

TRIESTE La fortuna bacia Trieste. In un’estrazione che non ha visto nessun "6" al SuperEnalotto, con il Jackpot che è volato a 279,6 milioni di euro, martedì 27 settembre sono stati centrati due "5", uno a Trieste e l’altro a Scafati, in provincia di Salerno.

I fortunati vincitori si sono portati a casa 133.695,20 euro a testa. Da segnalare anche sette "4 stella" da 43.956 euro ciascuno.

L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone.