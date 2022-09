il caso

Ordigno bellico gli esplode in mano all’interno della centrale Terna: goriziano rischia l’amputazione delle dita. Ecco quello che è successo

Un goriziano di 34 anni, dipendente di Terna, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine per trauma al torace. In quel momento l’uomo non era in servizio

Tiziana Carpinelli