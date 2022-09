La nave coreana è nel porto di Trieste, i sindacati Wärtsilä aprono a un incontro con Daewoo

TRIESTE I sindacati aprono alla richiesta di incontro da parte di Daewoo, che ha dato ordine alla nave Uhl Fusion di tornare nel golfo di Trieste per caricare i 12 motori Wärtsilä, oggetto di un contenzioso che va avanti da luglio, dopo la decisione dei lavoratori di impedire la movimentazione dei propulsori in risposta alla volontà di Wärtsilä di chiudere la produzione e licenziare 450 dipendenti.

Vertenza Wärtsilä, la nave dei sudcoreani torna a Trieste per caricare i 12 motori dello stabilimento di Bagnoli Diego D’Amelio 26 Settembre 2022 il casoDiego D’Amelio



La nave stamattina è tornata nelle acque giuliane e dalle 13 circa è ormeggiata nel Canale Navigabile, nel porto di Trieste.

Le segreterie provinciali dei metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm si sono confrontate con la Rsu dell’azienda per decidere il da farsi. Alla fine della riunione, i confederali hanno emesso una breve nota per precisare di essere stati contattati «dai coreani della Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, che hanno chiesto formalmente la disponibilità ad un incontro».

Wärtsilä sconfitta in Tribunale: ecco quali sono le motivazioni della sentenza e cosa comporta per lo stabilimento di Trieste Diego D’Amelio 23 Settembre 2022 la decisioneDiego D’Amelio



I sindacati dicono di essere «in attesa di definire la data ed il luogo dello stesso» e di aver «posto come condizione pregiudiziale all’incontro che non vengano fatte azioni di forzatura per l’imbarco dei motori».