Politiche a Trieste, Serracchiani (Pd): "Abbiamo perso ma restiamo la seconda forza del Paese"

"Siamo la seconda forza del Paese e la prima forza di opposizione. Abbiamo perso le elezioni e io mi assumo la responsabilità per la mia parte. In Friuli Venezia Giulia abbiamo tenuto, specie nelle città, e deve essere uno sprone per lavorare". Ecco le parole di Debora Serracchiani, capogruppo uscente della Camera del Pd

02:19