Politiche a Monfalcone, il sindaco Cisint: "La Lega ha pagato la presenza al governo"

"Da sindaca sono soddisfatta per il risultato di queste elezioni e anche la nostra città ne esce rafforzata. Per quanto riguarda il risultato della Lega è logico che non sia brillante, ma sarà un punto di ripartenza. Credo che non sia stata premiata la presenza al governo". Così la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, in quota Lega, commenta i risultati delle Politiche al microfono di Tiziana Carpinelli. Video di Katia Bonaventura

05:59