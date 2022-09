Elezioni politiche a Trieste, la senatrice Pd Tatjana Rojc: "Dovevamo essere più attenti alle alleanze e al territorio"

Nel video la giornalista Elisa Coloni intervista la senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc, candidata per il Pd in Friuli Venezia Giulia come capolista al Senato, che, alla luce dei risultati, si appresa al bis in Parlamento. Ecco come commenta queste ultime elezioni.

05:43