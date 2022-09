Elezioni politiche a Gorizia, il commento del sindaco Ziberna

"Un risultato straordinario, era dal 2011 che il centrodestra non governava. Oggi con queste elezioni rassicuriamo sia l'Europa che i mercati". Così il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, in quota al centrodestra, commenta i risultati delle elezioni politiche in questa videointervista di Francesco Fain. Video di Pierluigi Bumbaca

01:32