Nebbia sulla A4, chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino per tre incidenti

TRIESTE La nebbia a banchi - con una visibilità ridotta a 150 metri segnalata nella bassa friulana e nel Veneto Orientale - e le lunghe code per la ripresa del traffico commerciale dopo il fine settimana stanno rendendo difficile la circolazione sull’autostrada A4. In particolare le maggiori criticità si riscontrano nel tratto tra il Nodo di Portogruaro e San Stino che dalle 8 di questa mattina, lunedì 26 settembre, è stato chiuso in direzione Venezia a causa di tre incidenti.

Il primo incidente si è verificato al chilometro 440: coinvolti tre mezzi pesanti ma non si registrano feriti. Al chilometro 449 a tamponarsi sono state cinque vetture: il bilancio è di due feriti, di cui una persona risulta incastrata nel proprio mezzo. Nel terzo incidente al chilometro 451 sono coinvolti tre mezzi pesanti.

È stato quindi necessario istituire l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia può usufruire del bypass della A28 con rientro in A27. Chiuso l’allacciamento A28/A4 in direzione Venezia.