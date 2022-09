Trieste, perde il controllo della Panda e finisce contro i cartelloni elettorali ed auto in sosta

TRIESTE È successo intorno all'una di notte, domenica 25 settembre, quando per causa in corso di accertamento da parte della radiomobile di Aurisina una Fiat Panda ad Aurisina Cave nel Comune di Duino Aurisina è finita contro il tabelloni elettorali e un'auto in sosta, senza alcuno a bordo. Illesa la conducente della Panda, una 27enne di Duino Aurisina. Sul posto una pattuglia della Radiomobile di Aurisina per i rilievi dell'incidente e la ricostruzione della dinamica.

00:21