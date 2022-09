Le eccellenze del territorio protagoniste di “Gusti 2022” a Gorizia: le novità dagli stand

GORIZIA Oltre 320 stand di più di 40 Paesi sbarcheranno a Gorizia da giovedì a domenica. Grande è l’attesa per la kermesse enogastronomica “Gusti di frontiera” che, superata la fase acuta del Covid-19, torna in un’edizione extralarge.

La presenza di slow fooD

Accanto ai contenuti tradizionali e caratterizzanti, la manifestazione punterà (anche) sulla tutela della ricchezza, della biodiversità e della cultura del cibo. Elementi che sono alla base della presenza di Slow food, per la prima volta a “Gusti”. Nell’area istituzionale allestita in piazza Sant’Antonio si alterneranno gli chef, gli agronomi e i produttori per degustazioni, laboratori e iniziative di approfondimento.

Gusti di frontiera si presenta: a Gorizia 327 stand da 40 Paesi. La mappa dei Borghi Francesco Fain 21 Settembre 2022 la kermesseFrancesco Fain

Nello stand che il Comune di Gorizia allestirà, ci sarà anche l’associazione “Produttori di Ribolla gialla” di Oslavia, presieduta da Martin Fiegl. Saranno presenti tutti i 7 grandi interpreti di questo vino che hanno deciso di unire le forze dando vita all’associazione, ovvero le cantine Dario Princic, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic e Radikon. Obiettivo condiviso è la tutela della Ribolla di Oslavia, affinché «le tradizioni siano tramandate utilizzando regole condivise, frutto di esperienze decennali».

Conto alla rovescia per Gusti di frontiera a Gorizia: regole, parcheggi e orari della musica, tutto quello che c’è da sapere Stefano Bizzi 18 Settembre 2022 la kermesseStefano Bizzi

La Rosa di Gorizia

Uno spazio di primo piano sarà riservato poi all’associazione “Rosa di Gorizia”, leccornia che figura, peraltro, tra i 13 presidi Slow food della regione. Il sodalizio è nato nella primavera del 2010 con lo scopo di promuovere, favorire e tutelare in Italia e all’estero il nome e la produzione della regina dei radicchi invernali. I produttori che fanno parte dell’associazione sono le aziende agricole Carlo Brumat, Roberto Borsi, Francesco Brumat, Kostanca Hvalic, Pietro Sossou, Tarcisio Drosghig, Alfredo Iosini e l’azienda agricola Lucia. Un’altra eccellenza di Gorizia, la lavanda, sarà presente con il “Kubotto”: i bambini saranno protagonisti, dal momento che verranno coinvolti in una serie di laboratori.

Dal miele di marasca al pan di sorc

Durante Gusti si potranno assaporare Miele di Marasca del Carso, Fagiolo di San Quirino (fagioli dalla forma allungata, di colore marrone chiaro), Pecora Carsolina (razza rustica, adattata al territorio del Carso), Varhackara (pesto nato a Timau per valorizzare il lardo conservando al suo interno ritagli di salame, speck affumicato, guanciale, pancetta e ossocollo), Pitina (una polpetta di carne affumicata originaria della Val Tramontina) e Pan di sorc (un pane dolce e speziato, ricco di contaminazioni d’oltralpe, che le famiglie gemonesi preparavano per le feste ma che si consumava e regalava in particolare in occasione del Natale).