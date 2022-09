Ladro spacca vetrine in azione a Monfalcone: colpiti altri due negozi in centro

MONFALCONE È stato un raid, non un semplice tentativo di effrazione. Tre diversi episodi consumati con modalità solo in apparenza differenti, perché condotte con strumenti alternativi, ma in realtà uniti dall’identico fine: violare la bottega, arraffare quanto di valore è possibile strappar via. In un caso ricorrendo a un macigno, in un altro a uno sgabello e perfino, nel terzo assalto, a una bicicletta, cavalcata a mo’ di ariete, per sfondare la vetrina. Solo qualche giorno dopo, dunque, è emersa la reale portata della nottata a cavallo tra martedì e mercoledì in centro città, quando inizialmente solo un commerciante, Michele Doz, gestore del Fish&Spritz di viale San Marco, ha denunciato e segnalato pubblicamente il tentativo di effrazione, con uno sgabello da esterni appunto, subìto dalla sua osteria. Infatti, quella stessa notte, due colpi sono stati, stavolta sì, consumati in altrettante attività, con un bottino complessivo, per il ladro, di circa milleseicento euro, cui si devono aggiungere i costi per la riparazione dell’ingresso o della vetrina pesantemente danneggiati nella violazione dell’esercizio, al momento del raid chiusi.

Si tratta dell’Oriental shop di viale Bixio, dove è stato sottratto il fondo cassa per una somma di circa 600 euro (precisamente di 360 euro, invece, l’esborso del titolare per la riparazione della porta a vetri sfondata) e nel mini-market a conduzione bengalese di viale Verdi, posizionato sotto i portici nei pressi dell’Anconetta. Qui il ladro è riuscito pure a prelevare un fondo cassa, decisamente più cospicuo e sul migliaio di euro. Mentre all’Oriental shop, forse nella strenua ricerca di un’ipotetica cassaforte (il negozio svolge anche attività di money transfert), in realtà assente, gli spazi dell’esercizio sono stati risvoltati come un calzino: insomma, un locale soqquadro.

Proprio qui, però, il ladro forse ha rischiato di più. Infatti, stando al titolare, Salam Mohammad Kawser Antonelli, che l’ha scoperto solo sabato sera, due testimoni, cittadini italiani più o meno dirimpettai dell’attività, «hanno visto una persona sfondare la vetrina con una bicicletta», inforcata a mo’ di ariete, «verso le 2 di notte». Sempre a detta del titolare i residenti avrebbero anche chiamato le forze dell’ordine, per farle intervenire.

È accertato invece che una Volante della Polizia di Stato è accorsa la mattina seguente, dopo la segnalazione, verso le 7, di una passante, che appunto inoltrandosi sul marciapiede di via Bixio aveva notato l’ingresso danneggiato dell’Oriental shop e i vetri a terra. La donna, una 45enne residente nei paraggi, intuito subito che si era consumato un furto non ha esitato a rivolgersi al Commissariato, di qui l’intervento degli agenti, che hanno contatto l’esercente Antonelli per riferirgli del furto subito e gli hanno chiesto di recarsi immediatamente al negozio, per la verifica dei danni ai fini della denuncia.

La segnalazione ha dato il là alle indagini, per risalire all’identità dell’autore dei furti. Indagini tenute sotto riserbo e che, da prassi, andranno a verificare anche i filmati delle telecamere presenti nella zona, anche se per esempio pare che proprio il dispositivo vicino all’Oriental shop sia puntato sull’attraversamento pedonale e non sul lato delle vetrine e dunque potrebbe anche risultare poco decisivo.

Significativo anche il danno procurato dall’ignoto malvivente nel market bengalese sotto i portici, dove il titolare ha esibito la foto del masso rinvenuto e usato per abbattere l’ingresso e penetrare nell’attività. Non proprio un sassolino, anzi un macigno. A conti fatti si può dire che a Doz, titolare del terzo esercizio preso di mira quella notte, sia andata tutto sommato bene: perlomeno non sono spariti fondo cassa o attrezzature. Lì lo sconosciuto che ha sfondato la vetrata non è neanche entrato. Si può ipotizzare sia stato forse disturbato. Il gestore comunque si è rivolto ai carabinieri per la denuncia.