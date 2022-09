A Trieste Notte dei ricercatori dedicata a Piero Angela: dal quiz sugli oceani ai talk su clima e stelle

TRIESTE Sarà dedicata a Piero Angela, maestro della divulgazione scientifica, l’edizione 2022 della Notte europea dei ricercatori: l’appuntamento è per venerdì 30 settembre, con oltre 20 proposte per adulti e bambini, tra giochi, spettacoli, laboratori, dimostrazioni e talk.

Per la prima volta la manifestazione, promossa dalla Commissione europea e che a Trieste è organizzata nell’ambito del progetto Sharper dall’Immaginario scientifico (Is), l’assessorato alle Politiche dell’educazione e della famiglia del Comune e gli enti scientifici di Trieste città della conoscenza, si svolgerà al Magazzino 26, sede dell’Is. E si potrà avere un assaggio dell’evento ancora prima di arrivare in loco, grazie al bus-navetta gratuito “Ricercatori a bordo”, che dalle 16 alle 23, con partenza da piazza Unità (sulle Rive, lato Prefettura), traghetterà i visitatori in Porto vecchio, in compagnia di un team di scienziati che si alterneranno a bordo per intrattenere i passeggeri con racconti e curiosità dal mondo della ricerca.

Durante l’evento si parlerà di cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, salute dei mari e del pianeta, alimentazione, neuroscienze, città intelligenti, stelle e pianeti, attraverso format nuovi e attività partecipative. I temi verranno affrontati con l’obiettivo di trasmettere gli avanzamenti della ricerca e gli sviluppi futuri. Si partirà fin dal mattino, alle 11.30, con lo spettacolo “Paolo Budinich e i paradossi dell’avventura”, aperto alle scuole e al pubblico. Realizzato grazie al contributo della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali, è un reading a due voci con musica originale dal vivo (spettacolo di e con Diana Höbel, con Marco Sgarbi e musiche di Baby Gelido) che ripercorre la storia del fisico e dell’uomo che è stato il principale artefice della nascita del sistema Trieste. Quindi, dalle 16, la manifestazione entrerà nel vivo: nei talk si potrà scoprire “quanto inquina un astrofisico”, qual è il rapporto tra gli oceani e il cambiamento climatico, ma anche visitare online la Specola Margherita Hack di Basovizza e conoscere gli aspetti più curiosi della “signora delle stelle”.

Saranno molti i laboratori, che guideranno i partecipanti a “caccia alle microplastiche” o alla scoperta della piramide alimentare marina attraverso una favola animata, e i giochi, come una tombola all’insegna dello sviluppo sostenibile, un’attività per comprendere i meccanismi del dolore, un quiz per arricchire la conoscenza di mari e oceani, un role play per mettersi nei panni dei rifugiati climatici.

Anche quest’anno non mancheranno gli specialisti della Polizia scientifica, che dalle 16 alle 20, all’esterno del Magazzino 26, illustreranno le tecniche usate per ricostruire una scena del crimine. Sarà presente anche una postazione dell’Europe direct di Trieste, dove trovare informazioni sull’Ue e sui suoi programmi. In mattinata sarà proposta inoltre una passeggiata dal Carso al mare per raccontare l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sul nostro pianeta, mentre la Notte si concluderà con lo spettacolo multisensoriale “Il fuoco delle stelle”. Sharper, che si svolge in 14 città italiane, è coordinato dall’impresa sociale Psiquadro: tutte le attività sono gratuite. Programma e indicazioni per la prenotazione su www.sharper-night.it.