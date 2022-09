A Trieste è la giornata della "Caccia alla bora"

Una caccia al tesoro per approfondire la cultura cittadina legata alla Bora. E' quanto avviene oggi a Trieste nel segno di “Caccia alla Bora”, iniziativa a cura dell'Associazione Culturale “Jam Art”, organizzato in collaborazione con White Cocal Pres, progetto allestito in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 24 e 25 settembre, nonché primo appuntamento del ciclo “Vento di Ripartenza”, percorso finanziato dalla Regione Fvg e dedicato alle diverse cifre culturali che compongono il racconto della Bora, tra arte, gioco, storia e ricerca. Il video è di Francesco Bruni

01:54