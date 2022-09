Torna il maltempo in Friuli Venezia Giulia: allerta meteo per domenica 25 settembre

TRIESTE Dopo qualche giorno di tregua torna il maltempo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo per l’intera giornata del 15 settembre, dalla mezzanotte in poi, soprattutto sulla Venezia Giulia.

Una saccatura atlantica con una depressione sulla Francia farà affluire correnti umide meridionali dal Mediterraneo verso la regione. Tra sabato sera e domenica un fronte interesserà quindi la nostra regione favorendo una maggiore instabilità.

Nella serata di oggi, sabato 24 settembre, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo con piogge diffuse moderate o localmente abbondanti.

Nella notte e al mattino di domenica sono probabili piogge da abbondanti ad intense e temporali, specie dalla costa alle Prealpi. Ci saranno possibili piogge localizzate anche molto intense su pianura e costa. IN generale per tutta la giornata continuerà a piovere, con qualche isolato rovescio o temporale. Sulla costa soffieranno prima Scirocco e poi Libeccio anche sostenuti in attenuazione nel pomeriggio. Possibile qualche mareggiata.

Per quanto riguarda l’inizio della prossima settimana le previsioni dell’Osmer mostrano per la giornata di lunedì nuvolosità variabile con più nubi sulla fascia prealpina. Sarà possibile qualche rovescio o temporale, più probabile nel pomeriggio, alternati a fasi di tempo migliore.

Martedì sulla regione ancora cielo variabile o nuvoloso con rovesci e temporali. In serata possibile miglioramento.