I Fridays for future tornano in piazza: a Gorizia sfilano in 600 per il clima

Venerdì mattina sono tornati nelle strade e nelle piazze i giovani di Fridays for future, il movimento che a livello globale chiede soprattutto al mondo della politica di intraprendere immediatamente azioni mirate a ridurre o azzerare l’inquinamento, e contenere dunque il cambiamento climatico. Erano in tanti, a Gorizia: quasi 600 gli studenti stipati nel corteo che ha attraversato la città, arrivati un po’ da tutta la regione, senza considerare poi coloro che “manifestato” in modo un po’ meno convinto, sparpagliandosi lungo la strada o sostando in qualche locale. Il video è di Roberto Marega. Qui l'articolo

03:20