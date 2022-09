sciopero

I “Fridays for future” tornano in piazza: cortei dalle 9.30 a Trieste, dalle 10.30 a Gorizia

Lo sciopero costituisce il culmine del lavoro svolto da Fridays For Future durante la campagna elettorale per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica e per garantire supporto alle persone più colpite dagli effetti della crisi energetica