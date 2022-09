Trieste Trasporti, il biglietto si comincia a fare a bordo: 6 mesi per completare l'operazione

TRIESTE Giovedì 22 settembre i primi autobus di Trieste Trasporti dotati dei nuovi dispostivi per la convalida e l’acquisto dei biglietti a bordo hanno iniziato a circolare per la città. Al momento sono solamente un paio i mezzi equipaggiati con la nuova tecnologia, l’installazione richiede quattro-cinque ore di lavoro, fra cablature, lavoro di montaggio e collaudi. Complessivamente la flotta conta su 271 mezzi, e quindi il passaggio completo sarà chiuso in circa 6 mesi e per questo è sempre presente a bordo una obliteratrice meccanica. Video di Massimo Silvano. L'articolo

00:28