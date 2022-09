I No green pass tornano a sfilare a Trieste: corteo contro la guerra

Il Coordinamento No green pass torna a manifestare per le vie di Trieste: alcune centinaia di persone hanno dato il via a un corteo “contro la guerra e l'emergenzialismo bellico e sanitario". "Mai più guerra, mai più green pass" è il coro scandito dalla folla, nella quale spiccano diverse bandiere della pace accanto agli striscioni con la scritta "no green pass". Video di Andrea Lasorte. Qui la notizia

