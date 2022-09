Caso Wartsila in tribunale: le parole dei sindacalisti al termine dell'udienza

È atteso tra venerdì 23 e lunedì 26 settembre il verdetto del Tribunale di Trieste sul ricorso presentato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per condotta antisindacale da parte della Wärtsilä per le mancate informazioni fornite dall’azienda sulla reale condizione dello stabilimento di Trieste, in violazione all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Nel video di Andrea Lasorte, le parole dei sindacalisti al termine dell'udienza. Qui la notizia.

04:27