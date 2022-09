Perdita di olio sulla Gvt: traffico in tilt nelle vie di Trieste

TRIESTE Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, a Trieste, a causa di una perdita di olio nel tratto del Raccordo Autostradale 13 che da Cattinara va verso San Dorligo della Valle. Le squadre Anas sono sul posto.

La rampa di accesso da via Carnaro è stata chiusa e gli operatori sono intervenuti con una graduale chiusura di tutto il tratto interessato.

L’incidente ha provocato disagi a catena su tutte le vie circostanti, dove si sono riversati gli automobilisti bloccati.

Si segnalano code e traffico intenso da via D’Alviano fino al bivio H, passando per via Svevo e via Molino a vento, già alle prese con la chiusura della Galleria Foraggi.

Si raccomanda prudenza.