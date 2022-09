Trieste, infermiera aggredita al Pronto soccorso di Cattinara

TRIESTE Un altro operatore sanitario preso di mira da un paziente andato in escandescenze. Vittima stavolta un’infermiera del Pronto soccorso di Cattinara, bersaglio di una raffica di oggetti scagliati nel triage, dove lei era in servizio. A denunciare l’ennesimo caso di violenza verso gli operatori Asugi sono i sindacati Fials, Cgil e Cisl, che tornano a reclamare un intervento forte da parte della Direzione e dei puntuali presidi di polizia nei punti più a rischio, proprio come i Pronto soccorso. Ecco la scena subito l'episodio. L'articolo

