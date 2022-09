I no green pass tornano in piazza: corteo a Trieste mercoledì 21 settembre

TRIESTE. Il Coordinamento No green pass promuove per mercoledì 21 settembre, con partenza alle 17.30 in largo Riborgo, un corteo “contro la guerra e l'emergenzialismo bellico e sanitario".

Nel volantino redatto dagli organizzatori il coordinamento si schiera contro la politica guerrafondaia della Nato, contro l’invio di armi in Ucraina e contro i laboratori microbiologici “per la produzione di virus ingegnerizzati e letali ad uso bellico”.

Gli organizzatori hanno richiesto ai partecipanti di non esibire “simboli o bandiere” se non quella della Pace e quella dei No green pass.