Rampigada Santa a Trieste: sfidare se stessi a una pendenza media del 16%

TRIESTE In questo video di Andrea Lasorte alcuni momenti della tradizionale Rampigada Santa, svoltasi domenica lungo gli oltre 2 chilometri di rampa in pavé che collegano il cuore di Roiano fino all’obelisco di Opicina. Caratteristiche particolari: una pendenza media del 16,2% da affrontare fra goliardia e voglia di sfidare i propri limiti. All'evento, organizzato dall’Associazione Spiz assieme al Comune di Trieste con la collaborazione della Società nautica Pullino di Muggia, hanno partecipato in 201 in bicicletta o a piedi. L'articolo

01:46