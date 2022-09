La mappa

In Friuli Venezia Giulia il 22% delle aziende vuole continuare con lo smart working

Rispetto al periodo pre Covid, la percentuale dei dipendenti in smart working è passata dal 2,5 al 12,3 per cento. Il 13,9 per cento sono donne, mentre i maschi si fermano al 10,9 per cento.

Giacomina Pellizzari