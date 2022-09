i vertici

Ferriera di Trieste, Icop spiega la scelta dei fuochi d’artificio alla demolizione dell’area a caldo: «È stata solo la celebrazione di qualcosa di nuovo»

«Se abbiamo urtato la sensibilità di qualcuno siamo dispiaciuti, non era certo il nostro intento. L’obiettivo non era festeggiare la fine di qualcosa ma celebrare l’inizio di una nuova vita per quell’area industriale».

Andrea Pierini