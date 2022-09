la testimonianza

Albero in strada in via Giulia a Trieste, il racconto di Giordano: «Ho chiamato subito aiuto»

Giordano, 78 anni, ex poliziotto, è il residente che domenica ha allertato il 112 dopo aver notato il tronco pericolante in via Giulia. «Sì, ho evitato una tragedia»

Gianpaolo Sarti