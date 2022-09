I fuochi d'artificio in occasione della demolizione dell'area a caldo della Ferriera di Servola a Trieste

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, stasera, domenica, 18 settembre, sono scattate le operazioni che, utilizzando dell’esplosivo, cancellano per sempre l’area a caldo della Ferriera di Servola, andando a demolire le palazzine in muratura rimaste in piedi dopo la prima fase di demolizione. Con l’esplosione è stato raso al suolo ciò che resta della cokeria e la sua ciminiera, e la palazzina rossa dell’agglomerato. A rimarcare l’importanza dell’intervento lo spettacolo pirotecnico. Video di Andrea Lasorte

