Smarza Pride, a Trieste l’orgoglio arcobaleno sfila sulle note di Raffaella Carrà

TRIESTE A Trieste è il giorno dello Smarza Pride, la sfilata dell’orgoglio Lgbtqai+ rinviata di qualche ora a causa del maltempo: alle 18 è iniziato il ritrovo in piazza Goldoni, mentre il corteo è partito attorno alle 19.30, per poi concludersi intorno alle 21 in piazza Unità.

Attorno alle 18.30 piazza Goldoni ha iniziato a riempirsi, con diverse centinaia di persone pronte per sfilare con i loro arcobaleni per il centro di Trieste.

Sulle note di Raffaella Carra organizzatori e organizzatrici hanno inaugurano la parata con circa 500 persone. Nel corso della sfilata si sono aggiunte via via sempre più persone, fino a raggiungere circa 1500 unità.

Pride, l'orgoglio arcobaleno sfila lungo le strade di Trieste

Arrivati in piazza Oberdan c’è stato l’intervento di Euophoria Trans Fvg: “Se accettiamo noi la nostra diversità diventiamo noi la nostra forza per creare il mondo in cui vogliamo vivere” hanno detto.

Linea d’Ombra è intervenuta in piazza libertà: “Piazza Libertà a Trieste è diventata luogo simbolo di solidarietà e diritti negati. I diritti negati sono tanti ed è molto facile vedere in che modo si può esercitare il potere. Noi protestiamo contro la violenza dei confini, il tentativo di controllare chi è come può spostarsi dopo aver subito innumerevoli sofferenze. Questo controllo ha la stessa radice della discriminazione che colpisce donne e comunità LGBTQAI+”.

Il percorso ufficiale, diffuso in mattinata, prevede la sfilata lungo via Carducci, piazza Oberdan, via Ghega, Piazza della Libertà, Rive, via Venezian per concludersi poi in piazza Unità.

La scaletta ufficiale prevede interventi da parte delle varie associazioni che vi aderiscono in piazza Goldoni, piazza Oberdan, piazza della Libertà,-via Venezian e piazza Unità .

Smarza Pride a Trieste: il corteo pronto a partire da piazza Goldoni

Dopo l’assenza del Friuli Venezia Giulia dal novero delle regioni che quest’estate hanno ospitato la parata arcobaleno, il Pride giunge dunque anche nel capoluogo regionale. «Un momento di condivisione e gioia, ma anche di denuncia sociale».

La manifestazione è sostenuta da una serie di associazioni locali impegnate in difesa dei diritti civili, tra cui Non una di meno, Euphoria Trans Fvg, Arcigay Arcobaleno Odv, Villa Carrà e Fridays for future Trieste.

Ma non mancano gli esclusi: «Sebbene abbiamo provato a sostenere l’evento, non ci è stata data l’opportunità di parlare durante la sfilata», aveva detto nei giorni scorsi Antonio Parisi, presidente di Jotassassina: «La manifestazione però si terrà, ci andremo, e vogliamo invitare tutti e tutte a mantenere l’animo sincero e felice. Sarà una giornata importante in cui le criticità dovranno essere smorzate».