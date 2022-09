Renzi a Trieste parla della crisi energetica: «No alla cultura del No agli impianti in Italia».

«No alla cultura dei No sull'energia. I verdi tedeschi stanno aprendo al nucleare di nuova generazione, i verdi qui in Italia invece continuano con la linea del no su tutto». Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intrattenendosi con i giornalisti al suo arrivo al caffè San Marco a Trieste, rispondendo a una domanda sulla crisi energetica. Video di Andrea Lasorte. Le principali dichiarazioni

06:12