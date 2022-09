Il forte acquazzone che giovedì si è abbattuto su Trieste

Giovedì il maltempo è tornato a mettere in ginocchio Trieste. A una settimana esatta dal nubifragio di giovedì, che peraltro si era poi ripetuto con la stessa intensità pure la mattina del giorno successivo, venerdì, la città ha fatto nuovamente i conti con allagamenti e danni, con tanto di rami e alberi caduti in strada e sulle automobili. La città ha dovuto fronteggiare non solo l’acquazzone, ma pure il vento, come si vede da queste immagini girate giovedì mattina in pieno centro. Qui la notizia.

00:49