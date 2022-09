Scontro tra due auto all’ingresso di Portopiccolo: incolumi le 4 persone coinvolte

DUINO Carambola tra due auto all'ingresso di Portopiccolo, a Sistiana: è successo intorno alle 21 di giovedì 15 settembre.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, lungo la Sr14 a Borgo San Mauro, nel comune di Duino Aurisina, una Polo si è scontrata con un'Opel Astra che ha finito la sua corsa contro la segnaletica sull'aiuola. Incolumi gli occupanti entrambe le auto: dei ventenni a bordo della Polo e marito e moglie di Trieste a bordo dell'Astra.

Le persone sono state soccorse sul posto da personale sanitario arrivato con ambulanza.

Sul posto per i rilievi dell'incidente la pattuglia dei Carabinieri di Aurisina e una pattuglia dei Carabinieri di Basovizza per la viabilità.