Conferita la cittadinanza onoraria di Trieste all’ex presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola

TRIESTE "In segno di gratitudine e apprezzamento, a nome di tutta la comunità cittadina, per le indubbie qualità gestionali dimostrate alla guida di Generali, una delle storiche realtà assicurative che, nate a Trieste, sono ora note a livello internazionale e portano alto il nome della nostra città nel mondo". Con questa motivazione, il Comune di Trieste ha conferito oggi la cittadinanza onoraria della città a Gabriele Galateri di Genola, dirigente e manager d'azienda, attualmente presidente dell'Istituto italiano di Tecnologia e per 11 anni, dal 2011 al 2022, presidente delle Assicurazioni Generali.

La solenne cerimonia si è svolta nella sala consigliare nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio comunale, alla presenza di autorità civili, militari e religiose e i vertici di Generali con il presidente Andrea Sironi.

È stato sottolineato "il suo legame con la città e il suo essere interlocutore attento e sensibile, vicino con tantissimi progetti e innumerevoli iniziative di crescita, sostenibilità e innovazione". Questo "è l'abbraccio della città della "scontrosa grazia"".

Gabriele Galateri ha scritto sul libro d'oro del Comune di Trieste: "Orgoglioso di diventare cittadino di una città che con la sua storia ha saputo insegnare coraggio, inclusione, spirito di imprenditorialità da cui sono nate società come Generali, che oggi primeggia nel settore assicurativo globale".