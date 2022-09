Pareggio tra Novara e Triestina, l'intervista a Petrelli a fine partita

Al Piola il Novara voleva la terza vittoria ma ha trovato una Triestina coriacea. L’Unione non ha saputo difendere la prodezza in apertura di Petrelli con una ripresa troppo rinunciataria. I padroni di casa hanno fatto qualcosa di più specie nella seconda frazione, con la squadra di Bonatti comunque capace di soffrire e stringere i denti. Il pari di Carillo è stato la logica conseguenza di un’Unione troppo bassa e schiacciata. Ma il pareggio è meritato e dà agli alabardati una buona prospettiva per la gara di sabato. Ecco le parole di Petrelli a fine partita in questo video di Andrea Lasorte. Qui la cronaca della partita.

00:32