l’approfondimento

Un tetto alle altezze degli alberi: così l’area cabinovia nel Porto Vecchio di Trieste diventerà un vivaio

Da “grandi” le piante saranno espiantate e trasferite: “Si creerà un sistema per generare i fusti e poi portarli in città: penso sia un modo per essere realisti con un po’ di poesia”

g.tom.