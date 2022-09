Laboratori, dibattiti e un ospite d’onore: a Trieste nel weekend torna “Mare Nordest”

TRIESTE Conferenze, laboratori, esposizioni. E una speciale vetrina dell’Accademia internazionale di Scienze e tecniche subacquee. Il prossimo weekend, dal 16 al 18 settembre, il cuore di piazza Unità riaccoglierà “Mare Nordest”, la manifestazione ideata dall’omonima associazione guidata da Roberto Bolelli ed Edoardo Natelli, e organizzata con il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Trieste, la Regione, la Trieste Trasporti, la Fondazione “Pittini” e la stessa Accademia internazionale di Scienze e tecniche subacquee.

L’edizione alle porte, la numero 11, “congelerà” alcuni spunti classici – come le parentesi sportive e la pulizia dei fondali – per dare piuttosto respiro ad altre componenti del piano di divulgazione della cultura del mare legato all’evento.

Trieste, piazza Unità si prepara per accogliere il festival Mare Nordest

Quest’anno “Mare Nordest” punta infatti anche sulla Rassegna subacquea internazionale di Trieste, una “prima” assoluta per il versante dell’Adriatico e che al suo interno ospiterà le cerimonie di premiazione del “Tridente d’Oro”, una sorta di Oscar delle attività subacquee su scala internazionale, riservato a tecnici, docenti, scienziati e giornalisti del settore. Il “Tridente d’Oro” 2022 ha in realtà già un vincitore: si tratta del subacqueo inglese Rick Stanton, di professione vigile del fuoco, le cui imprese hanno ispirato il film “Tredici vite”, per la regia di Ron Howard, con Viggo Mortensen e Colin Farrell, basato sui fatti realmente accaduti del salvataggio dei membri di una squadra di calcio tailandese rimasta intrappolata in una grotta sommersa dalle piogge monsoniche: «Quest’anno “Mare Nordest” punta decisamente a una dimensione internazionale – così Bolelli, intervenuto ieri nella Sala giunta del Comune nel corso della presentazione dell’evento – ma daremo spazio anche ad altri elementi, come l’arte, l’editoria, le iniziative dell’Università e l’educazione ambientale in favore dei più giovani».

Trieste, Paolo Ferraro presenta Mare Nordest e il Tridente d'oro

L’11.ma edizione di “Mare Nordest” aprirà ufficialmente i battenti alle 10 di venerdì nella Sala Predonzani del palazzo della Regione di piazza Unità, teatro del saluto delle autorità e del conferimento, per l’appunto, del “Tridente d’Oro” a Stanton. Verso le 12.30 le operazioni si sposteranno nell’apposita tecnostruttura di piazza Unità dove avranno luogo (a ingresso libero) la vernice della mostra di arte contemporanea curata da Art Projects e un’esposizione collaterale allestita dall’Amp di Miramare racchiusa nell’ambito di “Marless”, progetto di cooperazione territoriale finanziato dal Programma europeo interregionale Italia-Croazia).

La giornata di apertura della manifestazione riserverà nel pomeriggio altri appuntamenti, tra cui, dalle 16.30, la presentazione, da parte del direttore Silvio Maranzana, dell’ultimo numero della rivista Nord Adriatico Magazine, seguita dalla presentazione del libro “Tonnare di ritorno”, accompagnata dagli interventi dell’autore Fabio Morreale, dell’ammiraglio Luca Sanciglio e di Franco Cossutta, direttore del Museo della Pesca di Santa Croce. In serata le rimanenti fasi cerimoniali del “Tridente d’Oro”.

“Mare Nordest” proseguirà sia sabato che domenica dalle 10 tra conferenze scientifiche, premiazioni, laboratori didattici e vetrine dell’attività dell’Accademia. Il programma completo è consultabile su www.marenordest. it)