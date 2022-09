Scuole e cantieri aperti a Gorizia: il traffico mattutino in via Aquileia

Con l'inizio del nuovo anno scolastico a Gorizia è tornato anche il traffico. Dal centro al cavalcavia Ragazzi del ’99 le file non sono certo mancate. Anche se gli automobilisti rimasti inevitabilmente imbottigliati nel traffico dell’ora di punta non saranno d’accordo, tutto sommato, ieri mattina la viabilità cittadina in entrata ha però retto l’urto del primo giorno di scuola e ha superato il temuto “esame di ammissione” legato ai lavori di allargamento del marciapiede di via Aquileia necessari per consentire la realizzazione del nuovo tracciato ciclopedonale. Il video è di Pierluigi Bumbaca

03:13