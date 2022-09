San Luigi, cade da un muretto facendo un volo di cinque metri: 16enne salvato dal soccorso alpino

TRIESTE. Nella notte a cavallo tra l'11 e il 12 settembre la stazione di Trieste del soccorso alpino assieme ai vigili del fuoco ha effettuato una operazione di soccorso con calate in corda nel quartiere San Luigi, in via San Martino.

Intorno alla mezzanotte è infatti arrivata una richiesta di soccorso al Nue112 da parte del padre di un 16enne che avvertiva come il figlio fosse caduto da circa quattro-cinque metri metri altezza da un muretto.

Il giovane ha perso l'equilibrio su un salto franoso che dà verso il.campo di calcio del San Luigi ed è caduto giù procurandosi la frattura di un polso e varie escoriazioni.

I soccorritori, tra cui sei tecnici del soccorso alpino, lo hanno raggiunto calandosi sul salto con la corda e poi hanno deciso di proseguire la calata per altri dieci quindici metri fino alla strada sottostante assieme al ferito, imbragato e assicurato, per poi consegnarlo al padre, che lo ha condotto autonomamente al Burlo Garofolo.