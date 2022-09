Moda, la magia di Its torna a Trieste

Il ritorno, dopo due anni “da remoto”, della passerella allestita nel Salone degli Incanti, per uno spettacolo fantastico, quello di Its. I finalisti della XX edizione dello storico concorso di moda, ideato nel 2002 da Barbara Franchin per scoprire e lanciare nuovi stilisti, hanno saputo stupire il pubblico come non mai. “The Ark of Creativity” era il tema conduttore dell’evento di quest’anno, e la creatività ieri sera è sgorgata a fiumi. Il video è di Francesco Bruni. Qui la cronaca della serata con i nomi dei premiati.

03:58