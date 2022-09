A Gorizia auto storiche in passerella alla Tour Isontino Classic

Un’Alfa Romeo Giulietta spider rossa fiammante. Ma anche una Fiat 1.100 totalmente ricondizionata. E, per gli intenditori, una Caterham, marchio di nicchia che era entrata anche nel circus della Formula uno. Ultime, ma non ultime, parecchie Ferrari ma anche auto storiche più accessibili (ma le cui valutazioni stanno crescendo) come Fiat Barchetta, Fiat Coupé, le inossidabili 500 e una Opel Kadett color arancione con targa austriaca. Si potrebbe continuare all’infinito perché alla Tour isontino classic, andata in scena fra Mossa e Gorizia, c’era da davvero da stropicciare gli occhi. Nel video di Roberto Marega, la tappa in piazza Vittoria a Gorizia

03:35