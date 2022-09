Trieste celebra la Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare

TRIESTE La cerimonia di venerdì 9 settembre a Trieste nel cimitero davanti al monumento ai Marinai caduti in occasione della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare” a perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili scomparsi in mare.Quest’anno l’Associazione dei marinai dedica la ricorrenza, in particolare, al ricordo dell’affondamento del Regio Sommergibile Velella avvenuta il 7 settembre 1943 nelle acque di Punta Licosa, dove tuttora giace a 60 metri di profondità. Nell'onorare i marinai del Velella, uno degli “Atlantici” costruito nel 1937 a Monfalcone, colpito per difendere fino all’ultimo le nostre coste, vogliamo ricordare in particolare il marinaio motorista Duilio Furlan di Fogliano Redipuglia ed il cannoniere Achille Antonini di Maniago nati entrambi cent’anni fa, caduti a vent’anni e che riposano da 79 anni nelle acque di punta Licosa. Video di Andrea Lasorte —

01:42