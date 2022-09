Addio al musicologo e latinista Franco Serpa: docente all’Università di Trieste, dieci anni fa aveva ricevuto il Sigillo Trecentesco

TRIESTE È morto a Roma stanotte Franco Serpa, fine musicologo, filologo, latinista, accademico dell'Accademia Filarmonica Romana dal 1995 e dell'Accademia di Santa Cecilia dal 2006, che aveva compiuto 91 anni da poco, essendo nato il 26 agosto 1931 e malato da tempo. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 10 al tempietto Egizio del Verano.

Serpa è stato docente di Letteratura latina in vari licei d'Italia, e dal 1976 all'81 al Petrarca di Trieste. Dal 1966 al 68 era stato funzionario all'Istituto di cultura italiano di New York, frequentando per la musica anche San Francisco, e grandi teatri, con direttori da Bernstein a von Karajan. Dal '75 visse soprattutto a Trieste. Oltre all'incarico al liceo ebbe la cattedra di Latino all'Università, cui si aggiunse Storia della musica.

Nel 2012 aveva ricevuto in Municipio a Trieste il Sigillo Trecentesco dalle mani dell’allora sindaco Roberto Cosolini.

Dopo essersi laureato a Roma in Filologia classica e Storia della musica, ha collaborato con Fedele d'Amico alla redazione della Sezione Musica dell'Enciclopedia dello Spettacolo. Dopo essere stato docente di Latino e Greco nei Licei (Todi e Roma) avendo tra i suoi alunni la poetessa Patrizia Cavalli, e aver lavorato (1966-'68) all'Istituto Italiano di Cultura di New York per l'assegnazione delle borse di studio italiane a studenti americani, dal 1975, come detto, ha insegnato per trent'anni all'Università di Trieste.

Ha raccontato molti episodi della sua vita a Radio 3, dalla sua passione da giovane per la musica di Strauss e l'incontro nel '59, a Roma, con Igor Stravinsky che, tremando dall'emozione, accompagna in macchina all'hotel Hassler. L'incontro in un teatro con la pittrice e scenografa Titina Maselli conosciuta in passato, condividendo la passione per musica, arte e spettacolo e frequentando Ingeborg Bachmann, scrittrice, tarda esponente significativa della letteratura mitteleuropea. Importanti poi gli anni di New York con le sue passeggiate a Central Park dove incrocia Greta Garbo e frequenta i grandi teatri americani: al Lincoln Center e Broadway ad ascoltare L. Bernstein, al Metropolitan Karajan e così via con i migliori direttori e cantanti del mondo che ti trasmettono vitalità con le loro esecuzioni.

Quindi il ricordo di Maria Callas, incontrata da spettatrice in un palco della Carnegy Hall ad ascoltare la Norma. Ha pubblicato numerosi saggi e studi, oltre che traduzioni di drammi musicali tedeschi, come la ''Tetralogia'' di Wagner ''L'anello del Nibelungo'', per le edizioni del Teatro alla Scala, ''Il Cavaliere della Rosa'' di Richard Strauss (1992) e la ''Elena egizia'', con analisi filologica del testo originale e con commento, per le edizioni Adelphi. Studioso sia della letteratura antica (''Itaca, antologia omerica'', ''La polemica sull'arte tragica'' o ''Il punto su Virgilio''), che di quella musicale, con particolare riferimento alla cultura tedesca e mitteleuropea (è del 1981 un libro sugli ''Scritti sulla musica e le arti'' di Schopenhauer) con attenzione alla presenza delle figure mitiche greche nell'arte drammatico-musicale del Novecento (in particolare nelle opere di Hans Werner Henze). Suoi saggi e notazioni sono raccolti in ''Miti e note: musica con antichi racconti'' del 2009.