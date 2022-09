Una guida tascabile sugli orari e i percorsi dei Bus a Trieste in omaggio ai lettori

TRIESTE. Un pratico libricino da portare sempre con sé per conoscere gli orari e i percorsi degli autobus di Trieste. In omaggio con il Piccolo cartaceo di oggi, venerdì 9 settembre, i lettori hanno trovato il nuovo orario invernale della Trieste Trasporti che sarà operativo da lunedì prossimo 12 settembre. Con l’inizio delle scuole, ovviamente, ci sono stati dei cambiamenti negli orari dei bus e un aumento delle corse giornaliere che passeranno dalle attuali 5.500 a 5.900. Attenzione: sul libretto in omaggio gli orari indicati delle linee che transitano per la galleria di Montebello - 18, 20, 21, 23, 27, 29, 34, 40 e 41 - e attualmente soggette a deviazioni sono quelli previsti alla riapertura della stessa, ci sarà comunque una nota che ricorderà agli utenti le variazioni del momento. Sul fronte delle altre corse, con lunedì torneranno in servizio le linee 55, 56 e 57 mentre la 17/ sarà operativa anche nei giorni festivi. Gli orari della 27 e della 31, le corse muggessane, saranno adeguati a quelli delle campanelle delle scuole. La linea 6 effettuerà una trentina di passaggi all’interno del Porto Vecchio per consentire agli utenti di raggiungere il centro vaccinale in quanto la linea 81 verrà sospesa. Sarà attiva fino al 25 settembre anche la linea 36. Attenzione anche agli utenti dell’Ausonia perché da lunedì prossimo la linea 9 non effettuerà più il passaggio all’interno di Riva Traiana e quindi la fermata per raggiungere lo stabilimento balneare è quella del mercato ortofrutticolo. Verranno implementati invece i collegamenti con San Giovanni del Timavo e Villa Carsia tramite due nuove corse delle linee 44 e 51.